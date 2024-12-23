92% водителей электромобилей в следующий раз снова купят электрокар

GEVA: 92% водителей электромобилей не променяют их на авто с ДВС

92% владельцев электромобилей не планируют возвращаться к автомобилям с ДВС при следующей покупке.

Согласно опросу, проведенному Глобальным альянсом водителей электромобилей (GEVA), большинство респондентов продолжат использовать экологически чистые автомобили, и лишь 1% опрошенных предпочли бы бензиновое или дизельное авто, а 4% – гибридные модели.

Исследование, охватившее 23 тысячи человек из 18 стран, показало, что электромобили пользуются устойчивой популярностью, а слухи о снижении их востребованности сильно преувеличены. Преимуществами электромобилей владельцы называют снижение затрат на эксплуатацию и экологические.

Председатель GEVA Джоэл Левин отметил, что результаты опроса подтверждают, что электромобили нравятся водителям и останутся в будущем. Однако он подчеркнул, что инфраструктура зарядных станций требует дальнейшего развития, несмотря на стабильный рост в большинстве стран.

Среди недостатков электромобилей водители называют ограниченную доступность быстрых зарядных станций, долгий процесс зарядки и частые простои.

Опрос проводился с 27 августа по 20 ноября 2024 года. GEVA объединяет 64 организации из 36 стран, включая Россию.

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Источник: ТАСС