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Кемпер Мерседеса рассчитан на 7 человек и 5 спальных мест

Mercedes-Benz добавил к обновленному V-Классу кемпер Marco Polo Horizon

Обновленный Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Horizon представили в рамках празднования10-летия линейки V-Class. Этот кемпер получил ряд визуальных и функциональных улучшений, которые делают его ещё более удобным для путешествий и отдыха.

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У автомобиля новая решетка радиатора с опциональной светодиодной подсветкой, адаптивные фары и измененные задние фонари.

В салоне два 12,3-дюймовых дисплея, обновленная центральная консоль с беспроводной зарядкой для смартфонов.

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Автомобиль для отдыха, подходящий для повседневного использования, имеет подъемную крышу с двумя спальными местами и трехместную скамейку, которую можно сложить, образуя зону для лежания с двумя выдвижными ящиками внизу.

Салон рассчитан на 7 человек и имеет 5 спальных мест: раскладной диван (1,93×1,35 м) и кровать в подъемной крыше (2,05×1,13 м).

В стандартной комплектации имеются две раздвижные двери и два поворотных передних сиденья.

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В число дополнительных принадлежностей, которые можно заказать, входят складной стол, подключение к внешнему источнику питания и дополнительный обогреватель.

Прайс-лист на Mercedes-Benz Marco Polo Horizon начинается от 58 940 евро (6,4 млн рублей).

Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6
31.12.2024 
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