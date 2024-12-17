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В этом автомобиле уже в «базе» можно будет и спеть от души, и кино посмотреть

Sony и Honda создают седан с караоке и сервисом для просмотра фильмов

Sony Group и компания Sony Honda Mobility (направление электрокаров) объявили о новых планах в развитии электромобилей.

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электромобиль под брендом Afelia
электромобиль под брендом Afelia

В рамках сотрудничества с канадской компанией Stingray Group, предоставляющей интегрированные медиауслуги, электромобили под брендом Afelia будут оснащены сервисом караоке, в который уже загружено более чем 100 000 песен.

Такой автомобиль будет доступен для предзаказов в США начиная с 2025 года.

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Ясухидэ Мизуно, председатель и генеральный директор Sony Honda Mobility, отметил важность развлекательных возможностей во время поездки: «Петь любимые песни с пассажирами будет увлекательным дополнением к каждому маршруту».

Кроме того, в декабре Sony Honda Mobility объявила о планах внедрить сервис просмотра фильмов Ridevu от Sony Pictures Entertainment в своих автомобилях, предназначенных для США.

Также будет доступна интеграция с Crunchyroll – популярной видеоплатформой, принадлежащей Sony.

Сервис просмотра фильмов Ridevu
Сервис просмотра фильмов Ridevu

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Создание совместного предприятия Sony и Honda в 2022 году стало важным шагом для объединения инженерных навыков Honda и опыта Sony в области программного обеспечения и сервисов развлечений. Компания планирует начать поставки своих электромобилей в Северную Америку в 2026 году, а первый седан Afelia покажут в 2025 году. В 2027 году появится кроссовер, а в 2028-м – компактный седан по более доступной цене.

Помимо развлекательных функций, седан Afelia будет оснащен системой помощи при вождении уровня L2, которая может быть задействована в условиях плотного городского движения.

Источник: ITHome

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Алексеева Елена
Фото:ITHome
Количество просмотров 45
17.12.2024 
Фото:ITHome
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