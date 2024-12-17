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Автоконцернам Европы грозит штраф 15 млрд долларов с нового года

В Европе из-за угрозы штрафов выросли цены на авто с ДВС и упали на электрокары

Европейские автопроизводители анонсировали скидки на электромобили на фоне штрафов. Дело в том, что с 1 января 2025 года в Европе ужесточат правила по выбросам вредных веществ.

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Поэтому европейские автоконцерны стали повышать цены на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и объявили скидки на электрокары, чтобы избежать довольно крупных штрафов. Согласно вступающим в силу нормам, примерно пятая часть продаж у производителей должна приходиться на электромобили. При этом в 2024 году только 13% реализованных автомобилей приходилось на электрокары.

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Volkswagen, Stellantis и Renault уже повысили цены на автомобили с ДВС в попытке ограничить спрос на них и сместить потребительский интерес в пользу электромобилей. Если требования по выбросам не будут выполнены, автокомпаниям грозит штраф до 15 млрд евро. Интересно то, что производство электромобилей обходится компаниям дороже, чем авто с ДВС, поэтому такая стратегия может иметь обратный эффект.

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Стоит отметить, что прибыль европейских автоконцернов в 2024 году существенно снизилась, например, у Volkswagen она упала на 64% в третьем квартале текущего года. У Audi прибыль вообще упала на 91%, а продажи автомобилей за девять месяцев текущего года упали сразу на трех ключевых рынках – в Европе, Китае и США.

Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 28
17.12.2024 
Фото:Unsplash
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