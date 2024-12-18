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Лидер сегмента внедорожников готовит новую модель — дебют уже в 2025 году

Jeep готовит масштабный апгрейд Grand Cherokee и выход новой модели в 2025 году

Бренд Jeep – признанный лидер в сегменте внедорожников и SUV – работает над обновлением линейки и в 2025 году планирует запуск новых моделей, а также модернизацию текущих бестселлеров. В рамках стратегии развития бренд делает акцент на электромобили.

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Одной из главных новинок станет третье поколение Jeep Compass – популярный компактный внедорожник получит абсолютно новую платформу STLA Medium от Stellantis. Она позволяет использовать мультитопливные технологии, включая полностью электрические версии, а также традиционные двигатели внутреннего сгорания. Ожидается, что обновленный Compass появится в Европе уже в 2025 году.

Jeep работает и над рестайлингом Grand Cherokee пятого поколения, этот крупный внедорожник с гибридной силовой установкой призван конкурировать с другими электрокарами, поэтому требует модернизации.

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Также в 2025 году Jeep представит абсолютно новый электрический внедорожник Recon. Ожидается, что это будет настоящий внедорожник с выдающимися off-road возможностями. Официальная премьера Recon запланирована на начало 2025 года.

Благодаря запуску новых моделей и обновлению популярных автомобилей Jeep рассчитывает существенно увеличить свое присутствие на мировом авторынке в качестве одного из лидеров сегмента SUV.

Источник: tarantas.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 18
18.12.2024 
Фото:Unsplash
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