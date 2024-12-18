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Прикоснуться к истокам: у россиян выросла потребность во внутреннем туризме

Президент РСТ Уманский: спрос россиян на туры по России вырос за год на 16%

Количество бронирований по внутренним направлениям туризма выросло в 2024 году на 16,1% в сравнении с прошлым годом. Лидерами топ-направлений по объемам стали Краснодарский край, Москва и Петербург. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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«Подавляющая часть бронирований приходится на Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург. Это еще раз говорит о неравномерности распределения спроса во внутреннем туризме, обусловленном избытком отелей в одних регионах и нехваткой в других», – подчеркнул президент РСТ.

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Согласно данным компании, на Краснодарский край приходится 20,5% от всех бронирований, у Москвы 18,8%, у Петербурга 13,4%. Доля Московской области и Татарстана составляет по 3,5%, Ставропольского края – 2,6%, у Республики Крым – 2,4%, Свердловской области 1,9%, Калининградской области 1,7%, Нижегородской области 1,5%, Новосибирской области 1,4%, Ярославской области 1,3%, Приморском крае 1,2%, Ростовской области 1,2%, Тюменской области 1%.

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Наибольший рост среди внутренних направлений по сравнению с прошлым годом показали Крым (+48%), Калмыкия (+48%), Архангельская область (+34,3%), Орловская область (31%), Коми (+30%), Мурманская область (+30%), Тыва (+29%), Пензенская область (+29%), Подмосковье (+27%), Мордовия (+27%), Якутия (+25%0, Тверская и Смоленская области (по +23%), Иркутская область (+22%), Оренбургская и Воронежская области (по +21%), Москва (+20%).

Уманский отметил, что во многом на рост спроса на внутренний туризм повлияли развитие инфраструктуры, усиления событийной повестки в регионах, а также востребованность россиян прикоснуться к культуре, быту и традициям разных народов России.

Источник: пресс-служба РСТ

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 17
18.12.2024 
Фото:Unsplash
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