Автобренд Европы объединился с партнерами из Китая для строительства автозавода

Audi и FAW Group объявили о старте автозавода в Китае по выпуску электрокаров

Автопроизводитель Audi совместно с китайской FAW Group объявили о старте производства на заводе в Китае. На мощностях завода планируется серийный выпуск электрокаров Audi Q6L e-tron и Audi A6 e-tron для китайского рынка. Запуск завода стал стратегическим шагом на пути к электрификации Audi в Китае.

Планируемая годовая мощность завода составляет более 150 тысяч автомобилей. Порядка 50% поставщиков будут находиться в радиусе 30 километров от новой производственной площадки.

Меморандум о совместном сотрудничестве Audi и China FAW подписали еще в октябре 2020 года. Планируется выпуск электромобилей премиум-класса, в частности, намечены разработки модели на базе платформы PPE (Premium Platform Electric) – она использует компоненты и технологические модули из архитектуры Volkswagen MEB ((модульная матрица электропривода)) и Porsche J1. Совокупные инвестиции в строительство завода составит более 30 млрд. юаней (418,8 млрд. рублей по актуальному курсу).

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Источник: cnevpost.com