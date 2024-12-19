Смартфон можно будет использовать как транспондер на «платке»

В России начинает работу новый оператор платных дорог — «Русдор Телематика»

В России появился новый оператор платных автодорог и центр компетенции по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Он получил название «Русдор Телематика» – это совместное предприятие концерна «Телематика» и ГК «Русдор-Финанс». Первым проектом СП стала строящаяся в Подмосковье Южно-Лыткаринская платная автодорога (ЮЛА).

На этой дороге будут применены самые современные технологические решения, сообщает официальный пресс-релиз. В частности, указывается, что безбарьерная система оплаты «Свободный поток» будет поддерживать:

транспондеры

постоплату через распознавание номеров

мобильное приложение, работающее как виртуальный транспондер.

Кроме того, трасса получит автоматизированную систему управления движением нового поколения с распознаванием инцидентов на основе ИИ – по задумке, это повысит безопасность. Авторы проекта считают, что Южно-Лыткаринская «платка» разгрузит несколько магистралей федерального и регионального значения для миллионов водителей.

ЮЛА – это проект государственно-частного партнерства. Движение по ней запустится в 2025 году, что позволит жителям региона пользоваться новыми въездами в столицу – по Юго-восточной и Северо-восточной хордам. А еще дорога в 2,5 раза сократит время в пути от населенных пунктов области до Москвы, а также до аэропортов Домодедово и Жуковский.