Подслушано в заторах: «сегодня на ужин холодные пробки и пикантный запах бензина»

2ГИС изучил 200 000 комментариев водителей в дорожных сообщениях за 2024 год

Сервис 2ГИС проанализировал более двухсот тысяч комментариев в дорожных сообщениях за 2024 год в городах-миллионниках России и выяснил, что в пробках водители и пассажиры не только делятся информацией о заторах и ДТП, но и оставляют шутки, философские размышления, локальные мемы и даже устраивают песенные флешмобы.

Каждый мегаполис оказался со своим уникальным «дорожным вайбом», который делает ожидание в пробке куда менее скучным.

Сервис «подслушал» разговоры жителей разных городов.

Москва

Москвичи — настоящие мастера разнообразных тем! В этом году они обсуждали все, что только можно: от кулинарных экспериментов до философских вопросов. Тут и подсчет рисинок в килограмме, и шуточные размышления о жизненных невзгодах. В уходящем году, помимо дорожных событий, жители столицы особенно часто выражали желание выпить (надеемся, лимонада!) и неизменно желали друг другу хорошего дня. Даже в пробках люди не забывают о приятных моментах!

Санкт-Петербург

Петербуржцы в 2024 году дружно обсуждали марафон «Белые ночи», Алые Паруса и, конечно, шутили про развод мостов: «Стою на мосту. Нет, не на том, который развели, но чувство всё равно драматичное».

Новосибирск

По утрам карта Новосибирска буквально расцветала вопросами «Что там?» — и иногда даже разворачивались целые обсуждения. В этом году сибиряков, как и раньше, беспокоил четвертый мост, а вот еще новосибирцы активно голосовали за благоустройство набережной ОбьГЭС. И, конечно, 3 сентября в пробках развернулась настоящая песенная акция — водители виртуально спели «3 сентября» Шуфутинского - каждый оставил по строчке в комментариях.

Казань

Казанцы в этом году в пробках стояли не просто так — они стояли за улицу! Водители активно обсуждали «Слово пацана», и когда страсти от сериала утихали, в пробках переключились на саммит БРИКС.

Но и это ещё не всё: казанцы ухитрялись в пробках не только продавать вещи, но и делиться признаниями в любви к мамам. Как говорится, в пробках можно не только время потерять, но и душу открыть!

Нижний Новгород

Нижегородцы в этом году отличались отменным аппетитом и часто писали о том, что хотят есть, приглашали сыграть в пробке в нарды, а кто-то даже пытался вспомнить школьный курс физики: «А с какой скоростью мне придется идти пешком чтобы прийти домой быстрее чем моя маршрутка?».

Челябинск

Челябинский дорожный фольклор бережно хранит знание о метеорите десятилетней давности — по крайней мере, когда непонятно, из-за чего в городе пробка, можно предположить метеорит — челябинцы поймут: «На Меридиане пробка. Наверное, опять метеорит упал».

Самара

Похоже, писать в пробке о еде — это волжская забава: кроме Нижнего Новгорода, такие комментарии активно появляются и в Самаре. А вот еще один интересный момент: самарские студенты нашли идеальное оправдание для пропуска пар — заторы на дорогах! Кто бы мог подумать, что пробки могут быть таким удобным оправданием, чтобы прогулять пары?

Красноярск

Красноярцы в пробках продолжают мысленно ускорять строительство метрополитена — в надежде на то, что он поможет в том числе сократить пробки.

Омск

Омичи в пробках часто желали друг другу хорошего настроения несмотря ни на что и философски подмечали: «Пробки — это как омские дороги: они есть, но всё равно как-то не так».

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: 2ГИС