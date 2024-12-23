Средства от сбора нового налога направят на развитие инфраструктуры и экологию

В 55 регионах России с 1 января начнет действовать туристический налог

Туристический налог начнет действовать в 55 субъектах Российской Федерации с 1 января 2025 года. В большинстве регионов норма начнет действовать в отдельных муниципалитетах.

В частности, действие новой меры охватит Волгоградскую область, Карелию, Алтай и Камчатку. Часть регионов установят такую обязанность только для областных центров, среди них: Архангельск, Екатеринбург, Омск, Рязань, Тула, Владикавказ, Нальчик, Улан-Удэ, Пенза и Элиста.

Власти остальных субъектов приняли решение ввести налог только на популярных у туристов территориях. В Кемеровской области, наряду с Кемеровом и Новокузнецком, норма начнет действовать на горнолыжном курорте «Шерегеш», в Алтайском крае – на санаторном курорте «Белокуриха», а в Иркутской области – в поселке Листвянка на берегу Байкала.

Средства от уплаты налога направят на различные цели, в частности, в Новокузнецке устранят дефицит местного бюджета, в Екатеринбурге, Благовещенске, Биробиджане и Южно-Сахалинске средства пойдут на развитие городской инфраструктуры, а на Алтае – на сохранность природы и мероприятия по устранению актов вандализма (очистка скалы от граффити).

Напомним, с 1 января туристический налог в размере 1% будут платить владельцы отелей, апартаментов, санаториев и хостелов. До 2029 года ставку доведут до 5%, по состоянию на 1 декабря норма введена в более чем 40 регионах России.

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Источник: tass.ru