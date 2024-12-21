Более 100 000 км пути, 700 городов и 85 регионов: финишировала рекордная автоэкспедиция

Экспедиция «100 000 километров возможностей» завершилась спустя 8 месяцев пути

18 декабря на площадке Национального центра «Россия» подвели итоги рекордной автоэкспедиции «100 000 километров возможностей», которая стартовала 8 апреля на Международной выставке-форуме «Россия» и успешно завершилась, пройдя 101 853 километра по дорогам страны.

Два экипажа на двух отечественных автомобилях Lada Vesta и Москвич 3 прошли свыше 100 000 километров, посетили 85 регионов и более 700 городов, встретились со 100 героями проекта, меняющими жизнь к лучшему, на себе проверили состояние дорог и туристической инфраструктуры страны.

«Мы сделали это! Несмотря ни на что, мы успешно преодолели 101 853 километра, и тем самым продемонстрировали новое мировое достижение, пройдя километраж установленного в 2016 году рекорда по самому длинному автопробегу в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту. Мы побывали в 85 регионах России и запечатлели их в моменте. Эти кадры станут частью истории для современников и послужат архивом для будущих поколений. Мы встретились с удивительными людьми, говорить о которых можно бесконечно. И мы надеемся, что наш проект подарит им возможность знакомства друг с другом и обмена опытом, послужит вдохновением для всех тех, кто только стал задумываться о том, чтобы внести свой вклад», – говорит Андрей Леонтьев, тележурналист, автогонщик и многократный рекордсмен России по автоспорту.

Андрей Леонтьев

Участники и партнеры масштабной инициативы рассказали о целях проекта, поделились впечатлениями о туристической и дорожной инфраструктуре страны и развитии регионов. Кроме того, на пресс-конференции был зафиксирован национальный рекорд по самому длинному автопробегу в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту и вручены дипломы членам экипажей.

«Этот рекорд удивителен и по сложности, и по времени, и по другим аспектам, и я благодарен всей команде, что вы вернули этот рекорд в Россию. За 12 лет мы зафиксировали в Книге рекордов России уже больше четырех тысяч рекордов, и благодаря таким людям, как вы, с каждым годом эти рекорды становятся все прекраснее», — признался главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

За время своего пути автоэкспедиция стала желанным гостем в каждом регионе своего пребывания, посетила как хорошо знакомые всем памятники, так и открыла новые места силы. Жители городов стали узнавать яркие автомобили с автографами героев проекта на капоте. Жесткие диски под завязку заполнены уникальным контентом, а блокноты исписаны путевыми заметками. Это еще раз доказывает, что по России можно и нужно ездить на любом автомобиле, который стоит у вас под окном. При этом при себе достаточно иметь пластиковую карту и мобильный телефон.

После 8 месяцев исследования России на двух автомобилях два экипажа успешно завершили амбициозный проект. На техническом финише в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади флагом рекордной автоэкспедиции дал отмашку Дмитрий Владимирович Васильев, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР по биатлону и мастер спорта СССР по лыжным гонкам.

«Самое главное, что я поняла, и что до сих пор не может уложиться в моей голове — для того, чтобы проехать всю нашу страну, потребуется больше девяти месяцев. Это огромный срок, за девять месяцев можно даже ребенка родить! И вот это путешествие, наверное, стало для меня отдельной маленькой жизнью. Поэтому всем, кто соберется путешествовать, я советую чаще это делать. Для этого достаточно сесть в автомобиль и взять с собой банковскую карту», – убеждена участница пробега, чемпионка мира по боксу, двукратная чемпионка мира по водномоторному спорту, рекордсменка России по автоспорту, общественный деятель, детский омбудсмен, предприниматель, благотворитель Нина Абросова.

Нина Абросова

Помимо своего исторического значения автоэкспедиция носит еще и прикладной характер. Итогом рекордной экспедиции станет один из самых масштабных аудитов в мировой практике региональных автомаршрутов с анализом существующей инфраструктуры для автопутешественников, доступности известных достопримечательностей и открытие новых точек интереса. Объективный аудит работы систем связи, навигации и индустрии гостеприимства. Полученные знания помогут формированию новых национальных маршрутов, комфортных и безопасных для путешественников.

«И главный вывод, который мы сделали: уже сегодня в нашей стране можно сесть на любой автомобиль где-нибудь в районе норвежской границы на Кольском полуострове — и совершенно спокойно финишировать во Владивостоке, при этом проехав через Северный Кавказ, Урал, Хакасию, и даже заехав на БАМ. Это возможно, и для этого все есть», - поделился Андрей Леонтьев.

С момента старта автоэкспедиция проехала 100 000 километров и посетила 85 регионов, среди которых Московская, Тульская, Липецкая, Воронежская и Ростовская области, Краснодарский край, Карелия, Рязанская, Тамбовская и Белгородская области, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Дагестан и Чечня, Республика Карелия, Санкт-Петербург, а также Астраханская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Ярославская, Магаданская, Новосибирская, Омская, Челябинская, Иркутская, Читинская области, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Республика Татарстан и другие.

Автоэкспедиция стала уникальным, объективным и самым длинным в мире сравнительным тест-драйвом автомобилей и шин в реальных условиях эксплуатации. Кульминацией автоэкспедиции станут фотопроект, состоящий из 10 000 фотографий, и цикл документальных фильмов о России.

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Источник: Пресс-служба LAVRacing