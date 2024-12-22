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Россиянам объяснили постоянные отказы в выдаче шенгенских виз

АТОР: заявления россиян на шенген теперь проверяются в разы тщательнее и дольше

В последние годы россияне сталкиваются с растущими трудностями при получении шенгенских виз. Эта проблема стала особенно актуальной, и, по словам Артура Мурадяна, вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), существует несколько ключевых причин, объясняющих такую ситуацию.

Первая и, пожалуй, наиболее значимая причина – это строгие ограничения, накладываемые на количество визовых заявлений, которые могут рассматриваться консульствами стран ЕС. Мурадян отмечает, что даже те государства, которые готовы выдавать визы россиянам, вынуждены действовать в условиях жесткого давления со стороны Брюсселя.

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В результате, консульства могут обрабатывать лишь ограниченное количество заявлений, что составляет от 50 до 100 в день. Эти цифры кажутся незначительными, особенно учитывая высокий интерес россиян к путешествиям в Европу.

Вторая причина заключается в том, что заявления россиян стали рассматривать «под микроскопом». Это означает, что консульства уделяют больше внимания деталям и проверяют предоставленные документы более тщательно.

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Несмотря на сложившуюся ситуацию, Мурадян подчеркивает, что никаких предпосылок к улучшению ситуации не наблюдается. Более того, в Брюсселе звучат заявления о необходимости полного прекращения выдачи виз россиянам. Это вызывает беспокойство не только среди туристов, но и среди представителей туристического бизнеса, которые отмечают, что российские туристы являются важной частью экономики многих стран ЕС.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 5
22.12.2024 
Фото:АГН Москва
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