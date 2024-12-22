Россиянам объяснили постоянные отказы в выдаче шенгенских виз

АТОР: заявления россиян на шенген теперь проверяются в разы тщательнее и дольше

В последние годы россияне сталкиваются с растущими трудностями при получении шенгенских виз. Эта проблема стала особенно актуальной, и, по словам Артура Мурадяна, вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), существует несколько ключевых причин, объясняющих такую ситуацию.

Первая и, пожалуй, наиболее значимая причина – это строгие ограничения, накладываемые на количество визовых заявлений, которые могут рассматриваться консульствами стран ЕС. Мурадян отмечает, что даже те государства, которые готовы выдавать визы россиянам, вынуждены действовать в условиях жесткого давления со стороны Брюсселя.

В результате, консульства могут обрабатывать лишь ограниченное количество заявлений, что составляет от 50 до 100 в день. Эти цифры кажутся незначительными, особенно учитывая высокий интерес россиян к путешествиям в Европу.

Вторая причина заключается в том, что заявления россиян стали рассматривать «под микроскопом». Это означает, что консульства уделяют больше внимания деталям и проверяют предоставленные документы более тщательно.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Мурадян подчеркивает, что никаких предпосылок к улучшению ситуации не наблюдается. Более того, в Брюсселе звучат заявления о необходимости полного прекращения выдачи виз россиянам. Это вызывает беспокойство не только среди туристов, но и среди представителей туристического бизнеса, которые отмечают, что российские туристы являются важной частью экономики многих стран ЕС.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: РИА Новости