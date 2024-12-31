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Этот российский курорт удостоился звания лучшего семейного отеля

Курорт «Игора» победил в номинации «Лучший семейный отель России»

Всероссийская отельная премия WhereToTravel 2024, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, принесла заслуженную победу курорту «Игора» в номинации «Лучший семейный отель России».

Это значимое событие подчеркивает высокий уровень сервиса и развлечений, предлагаемых этим всесезонным курортом, ежегодно привлекающим более 450 000 посетителей.

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Что же делает «Игору» таким привлекательным для семей? Ответ кроется в многообразии развлечений, доступных на территории курорта в любое время года.

Зимой гостей ждут 10 горнолыжных трасс общей протяженностью более 4 километров, идеально подходящих как для опытных лыжников, так и для начинающих. Наличие одного из лучших ледовых дворцов на северо-западе России добавляет еще один яркий штрих к зимнему отдыху.

Летом же возможности для развлечений не менее разнообразны: от активного отдыха на природе до спокойного времяпрепровождения в комфортабельных номерах отеля.

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Конкуренция на премии WhereToTravel была высока. Лучшим отелем страны был признан ленинградский Four Seasons Lion Palace, а второе место занял московский «Арарат Парк Хаятт Москва», также ставший лучшим отелем Москвы и Центрального региона России. Третье место досталось крымскому отелю «Мрия».

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Игора
Количество просмотров 16
31.12.2024 
Фото:Игора
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