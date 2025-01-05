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Этот хэтчбек «Светлячок» китайцы разработали в Мюнхене

Электрический хэтчбек Nio Firefly покажут в Европе в первой половине 2025 года

Компания Nio выпустит свой электрический хэтчбек Firefly в Европе в первой половине 2025 года, что подтвердил генеральный директор Nio Уильям Ли.

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Электрический хэтчбек Nio Firefly
Электрический хэтчбек Nio Firefly

Firefly (Светлячок)— это название не только модели, но и нового бренда компании. Это компактный электрический хэтчбек, ориентированный на молодую аудиторию. Firefly станет самым маленьким и доступным автомобилем Nio, что накладывает определенные ограничения: его съемная аккумуляторная батарея меньшего размера не позволит использовать сеть из 2900 станций замены аккумуляторов Nio, предназначенных для более крупных моделей.

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Кроме того, Nio не планирует устанавливать станции замены батарей для Firefly заранее. Их появление будет зависеть от спроса на модель. По словам генерального директора Firefly, Дэниела Джина, это не страшно – такие станции будут дешевле, компактнее и проще в установке.

Компания пока не раскрыла подробности о хэтчбеке Firefly, включая емкость аккумулятора, размеры автомобиля, характеристики силового агрегата и тип привода (задний или передний).

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Пока лишь известно, что Firefly оснащен скрытыми дверными ручками, девятью подушками безопасности, 92-литровым багажником, который превращается в 1250-литровый при сложенных задних сиденьях.

Радиус поворота составляет 4,7 метра, а сам автомобиль будет оснащен системой автономной парковки.

Nio заявляет, что Firefly — это глобальная модель, которая также будет продаваться на рынках Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и в других регионах.

Компания подтвердила намерение выйти на рынки 25 стран к 2025 году.

Предварительная цена модели Firefly составляет 148 800 юаней (около 2 млн рублей).

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 191
05.01.2025 
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