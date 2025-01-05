Этот хэтчбек «Светлячок» китайцы разработали в Мюнхене

Электрический хэтчбек Nio Firefly покажут в Европе в первой половине 2025 года

Компания Nio выпустит свой электрический хэтчбек Firefly в Европе в первой половине 2025 года, что подтвердил генеральный директор Nio Уильям Ли.

Электрический хэтчбек Nio Firefly

Firefly (Светлячок)— это название не только модели, но и нового бренда компании. Это компактный электрический хэтчбек, ориентированный на молодую аудиторию. Firefly станет самым маленьким и доступным автомобилем Nio, что накладывает определенные ограничения: его съемная аккумуляторная батарея меньшего размера не позволит использовать сеть из 2900 станций замены аккумуляторов Nio, предназначенных для более крупных моделей.

Кроме того, Nio не планирует устанавливать станции замены батарей для Firefly заранее. Их появление будет зависеть от спроса на модель. По словам генерального директора Firefly, Дэниела Джина, это не страшно – такие станции будут дешевле, компактнее и проще в установке.

Компания пока не раскрыла подробности о хэтчбеке Firefly, включая емкость аккумулятора, размеры автомобиля, характеристики силового агрегата и тип привода (задний или передний).

Пока лишь известно, что Firefly оснащен скрытыми дверными ручками, девятью подушками безопасности, 92-литровым багажником, который превращается в 1250-литровый при сложенных задних сиденьях.

Радиус поворота составляет 4,7 метра, а сам автомобиль будет оснащен системой автономной парковки.

Nio заявляет, что Firefly — это глобальная модель, которая также будет продаваться на рынках Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и в других регионах.

Компания подтвердила намерение выйти на рынки 25 стран к 2025 году.

Предварительная цена модели Firefly составляет 148 800 юаней (около 2 млн рублей).

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Источник: СarNewsChina