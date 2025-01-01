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Renault собирается прекратить выпуск кроссоверов и перейти на совершенно другой тип кузова

В 2028 году Renault откажется от кроссоверов в пользу нового кузова

С 2028 года французский автопроизводитель планирует кардинально изменить свой модельный ряд, отказавшись от господствующего сегодня форм-фактора SUV – кроссоверов и внедорожников.

Главный дизайнер Renault объявил о разработке «прорывных концепций», которые предложат совершенно новый подход к форме кузова. Детали пока держатся в секрете, но это решение не является импульсивным.

Концепт Renault Embleme
Концепт Renault Embleme

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Оно основано на растущей критике в адрес кроссоверов, особенно в крупных городах, таких как Париж, где владельцы больших внедорожников сталкиваются с дополнительными налогами и трудностями с парковкой. Габариты и масса современных SUV становятся всё более актуальной проблемой в условиях плотной городской застройки.

Однако отказ от кроссоверов не означает, что Renault отказывается от электрификации. Напротив, 2028 год ознаменуется запуском «нового поколения» электромобилей на новой платформе AmpR Medium, демонстрируемой концептом Embleme, представленным на Парижском автосалоне 2024 года.

Embleme – семейный автомобиль с заявленным запасом хода до 1000 км, достигаемым благодаря комбинации относительно небольшой батареи (40 кВтч) и водородной топливной ячейки, обещает сократить выбросы CO2 на 90% за весь жизненный цикл.

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Важно отметить, что это радикальное изменение коснется не всех моделей. Популярные модели Renault 5, 4 и Twingo сохранят свои узнаваемые черты и, вероятно, будут адаптированы под новые технологические и дизайнерские решения.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Renault
Количество просмотров 23
01.01.2025 
Фото:Unsplash | Renault
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