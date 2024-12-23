Китайский суббренд запустил продажи седана с впечатляющим запасом хода

Forthing представил в Китае седан Xinghai S7 650 Supreme Edition от ₽2 млн

Суббренд китайского автогиганта Dongfeng, Forthing, официально презентовал на местном рынке среднеразмерный электрический седан Xinghai S7 650 Supreme Edition. Модель с запасом хода 650 км по циклу CLTC доступна по цене 149 900 юаней (примерно 2,1 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

Также автоконцерн запустил «дальнобойную» (EREV) версию седана Xinghai S7 с гибридной силовой установкой:, включающей турбомотор объемом 1,5 л, запаса хода новинки на чистом электричестве хватает до 235 км, а общий запас хода – 1250 км. Цена стартует от 134 900 юаней (порядка 1,9 млн рублей).

Forthing Xinghai S7 650 Supreme Edition

Forthing Xinghai S7 650 Supreme Edition и EREV – это новые версии полностью электрического седана Forthing Xinghai S7, дебют которого состоялся 26 сентября. Изначально модель была доступна в трех комплектациях с запасом хода 555 км, а цена варьировалась от 119 800 до 139 800 юаней (примерно 1,7-1,9 млн рублей).

Габариты Forthing Xinghai S7: 4935/1915/1495 мм при размере колесной базы 2915 мм. В «базе» новинка получила 19-дюймовые колесные диски с аэродинамичным дизайном. В салоне с минималистичным стилем есть большое количество сенсоров. Двухспицевый мультируль с подогревом, 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем и 64-цветная атмосферная подсветка.

Forthing Xinghai S7 650 Supreme Edition

В движение новую версию Forthing Xinghai S7 650 Supreme Edition приводит электромотор мощностью 200 кВт (272 л.с.), с места до «сотни» авто разгоняется за 5,9 секунды. Запаса хода аккумулятора емкостью 70,26 кВт*ч хватит до 650 км.

Forthing Xinghai S7 650 Supreme Edition

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Источник: avtonovostidnya.ru