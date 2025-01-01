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Россия расширила список стран, гражданам которых не нужна виза для въезда

По единой электронной визе в Россию теперь могут въехать граждане 64 стран

Россия продолжает упрощать процедуру въезда для иностранных граждан.

1 августа 2023 года стартовала система единой электронной визы, и уже сейчас правительство РФ существенно расширило список стран, граждане которых могут воспользоваться этим удобным и быстрым способом получить разрешение на въезд.

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, увеличив количество государств-участников до 64.

Это значительное расширение доступности электронных виз демонстрирует стремление России к развитию туризма и деловых связей с другими странами. В новый список вошли такие государства, как Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Эсватини.

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Важно отметить, что из списка были исключены Сербия и Андорра. Это связано с тем, что с этими странами у России уже действуют двусторонние соглашения о безвизовом режиме, делающие электронную визу излишней.

Процедура оформления электронной визы максимально упрощена. Вся процедура проходит на портале Министерства иностранных дел России. Заявка рассматривается в течение четырех дней.

Для получения визы не требуются приглашения, подтверждение бронирования отеля или другие документы, подтверждающие цель визита. Дети до шести лет получают электронную визу бесплатно.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 273
01.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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