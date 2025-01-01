Новогодний отдых подорожал на треть: остались ли адекватные варианты?

Туры в Египет на новогодние праздники подорожали для россиян сильнее всего

Согласно данным сервисов бронирования «Купибилет» и «Слетать.ру», подорожание коснулось как зарубежных, так и внутренних направлений.

Самым существенным скачком цен отличился Египет. Отдых в этой популярной среди россиян стране обойдется в среднем в 275 тысяч рублей, что на 31% больше, чем в прошлом году.

Почти такую же динамику роста показала Абхазия – отдых там подорожал на треть и составит около 70 тысяч рублей. Китай также не остался в стороне от общей тенденции: новогоднее путешествие в Поднебесную обойдется примерно в 300 тысяч рублей, демонстрируя аналогичный рост цен.

Однако не все направления демонстрируют столь пессимистическую картину. Турция, напротив, показала снижение цен на 20%, предлагая туры в среднем за 187 тысяч рублей. ОАЭ также стали немного доступнее, подешевев на 5% и достигнув средней стоимости в 295 тысяч рублей.

По данным «Слетать.ру», самыми популярными зарубежными направлениями на новогодние праздники остаются Египет, Таиланд, Турция и ОАЭ.

Внутренний туризм также ощутил на себе влияние инфляции. Средний чек на туры по России вырос на 20% по сравнению с 2024 годом и составляет 85 тысяч рублей.

Несмотря на рост цен, популярность внутреннего туризма остается высокой. Согласно данным сервисов бронирования, российские туристы чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую область, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды.

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Источник: Известия