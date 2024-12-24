Если аккумулятор электрокара перегрелся — не глушите мотор: объясняем почему

Эксперт Мазов объяснил, какие нюансы учесть при покупке электрокара с пробегом

При покупке электромобиля на вторичном рынке нужно учесть некоторые моменты, включая наличие гарантии на зарядную батарею. Таким советом поделился CEO сети зарядных станций для электромобилей Artis Владислав Мазов.

Он подчеркивает, что у всех производителей срок гарантии разный – кто-то дает от 8 до 10 лет, есть и такие, которые дают гарантию на пробег.

«В зависимости от страны производства транспорта могут отличаться и его технические особенности – от вида батареи и программного обеспечения до разъемов зарядки», – уточняет специалист.

Электрокары заряжаются через специальные порты, причем их нескольких видов.

«Большинство зарядных станций в России оборудованы под Type 2. Чтобы не искать подходящую вашему автомобилю зарядку, стоит купить переходники для самых распространенных портов. Так проблема будет решена навсегда», – советует эксперт.

В зимнее время возможно значительное уменьшение хода электрокара, вплоть до 50%, время на зарядку увеличивается, аккумулятору требуется дополнительный прогрев во избежание замерзания. Электромобили без потери запаса хода и скорости заряда работают при 20 градусах без осадков, подчеркивает Мазов.

«При активной работе летом и температуре выше 35 градусов система охлаждения не всегда успевает справиться с нагрузкой. Автомобиль сразу же предупредит о первых признаках перегрева аккумулятора. В таком случае важно не прекращать движение, а снизить его скорость. Это позволит потоку воздуха быстрее и эффективнее остудить АКБ – автомобильную кислотную батарею», – уточняет эксперт.

Обязательно нужно уточнить условия обязательств на случай выхода АКБ из строя, также необходимо проверить тормозные диски и колодки на наличие ржавчины или других повреждений. Эксперт предупредил и о том, что электромобили без потери запаса хода и скорости заряда работают при 20 градусах без осадков.

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Источник: iz.ru