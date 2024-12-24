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Если аккумулятор электрокара перегрелся — не глушите мотор: объясняем почему

Эксперт Мазов объяснил, какие нюансы учесть при покупке электрокара с пробегом

При покупке электромобиля на вторичном рынке нужно учесть некоторые моменты, включая наличие гарантии на зарядную батарею. Таким советом поделился CEO сети зарядных станций для электромобилей Artis Владислав Мазов.

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Он подчеркивает, что у всех производителей срок гарантии разный – кто-то дает от 8 до 10 лет, есть и такие, которые дают гарантию на пробег.

«В зависимости от страны производства транспорта могут отличаться и его технические особенности – от вида батареи и программного обеспечения до разъемов зарядки», – уточняет специалист.

Электрокары заряжаются через специальные порты, причем их нескольких видов.

«Большинство зарядных станций в России оборудованы под Type 2. Чтобы не искать подходящую вашему автомобилю зарядку, стоит купить переходники для самых распространенных портов. Так проблема будет решена навсегда», – советует эксперт.

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В зимнее время возможно значительное уменьшение хода электрокара, вплоть до 50%, время на зарядку увеличивается, аккумулятору требуется дополнительный прогрев во избежание замерзания. Электромобили без потери запаса хода и скорости заряда работают при 20 градусах без осадков, подчеркивает Мазов.

«При активной работе летом и температуре выше 35 градусов система охлаждения не всегда успевает справиться с нагрузкой. Автомобиль сразу же предупредит о первых признаках перегрева аккумулятора. В таком случае важно не прекращать движение, а снизить его скорость. Это позволит потоку воздуха быстрее и эффективнее остудить АКБ – автомобильную кислотную батарею», – уточняет эксперт.

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Обязательно нужно уточнить условия обязательств на случай выхода АКБ из строя, также необходимо проверить тормозные диски и колодки на наличие ржавчины или других повреждений. Эксперт предупредил и о том, что электромобили без потери запаса хода и скорости заряда работают при 20 градусах без осадков.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 18
24.12.2024 
Фото:Unsplash
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