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Россияне в 2024 году выбирали экзотический отдых и необычные маршруты для туризма

Страховщики назвали наиболее часто посещаемые россиянами страны во время отдыха

Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет вошли в топ-3 самых популярных направлений для туризма у россиян в 2024 года. К таким выводам пришли специалисты «Ингосстрах» в ходе анализа данных на основе проданных страховых полисов и частоты страховых случаев.

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Затем в рейтинге востребованных у жителей РФ направлений следуют восточные страны – Таиланд и Шри-Ланка.

«Среди стран, которым отдают предпочтения жители России, остались государства Шенгенского соглашения, а также добавились Абхазия, Куба и

Мальдивы. Отдельного внимания заслуживает Китай, который после отмены ковидных ограничений демонстрирует значительный потенциал роста туристического потока», – уточнили аналитики «Ингосстрах».

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Примечательно, что в 2024 году заметно выросли обращения по страховым случаям из новых направлений, речь идет о Непале и Бразилии. Такая динамика наглядно свидетельствует о растущем интересе россиян к экзотическому отдыху и необычным туристическим маршрутам.

Также нестандартные страховые случаи возникают и в традиционных для российских туристов странах, например, на Шри-Ланке.

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В число рисков, распространенных во время путешествий, входят транспортные происшествия. Туристам из РФ нужно проявлять максимальную бдительность в Таиланде, согласно статистике страховщиков, в этой стране фиксируется рекордное количество аварий на дорогах.

Расширение географии путешествий российских туристов требует особого внимания к страховому покрытию, поэтому в «Ингосстрах» настоятельно рекомендуют самым тщательным образом подходить к выбору страховой программы, учитывая специфику направления, а также планируемые активности.

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Источник: пресс-служба «Ингосстрах»

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 181
06.01.2025 
Фото:Unsplash
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