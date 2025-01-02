Эксперты назвали лидера по числу поездок россиян в 2024 году

РСТ: наибольшее число российских туристов в 2024 году ездило в Турцию

Турция в очередной раз подтвердила свой статус главного туристического магнита для россиян. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), к концу 2024 года количество путешествий в эту страну достигнет впечатляющей отметки в 6,7 миллионов. Этот показатель близок к допандемийному рекорду 2019 года, когда Турцию посетили 6,9 миллионов россиян.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин подчеркнул, что Турция занимает безоговорочное лидерство в выездном туризме, составляя более 50% всех организованных поездок за границу. Эта популярность обусловлена не только привлекательными ценами и all-inclusive системой, но и рядом других факторов.

Наличие прямых авиарейсов из многих российских городов делает путешествие в Турцию быстрым и удобным. Кроме того, Турция стала важнейшим транзитным хабом для россиян, желающих посетить страны с ограниченным авиасообщением с Россией. По словам Дмитрия Горина, не менее 2 миллионов россиян использовали Турцию как транзитный пункт в 2024 году.

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Источник: Известия