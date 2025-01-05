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Прокатная компания распродает свои Tesla 3 по очень низкой цене – почему?

Сервис проката Hertz распродает электромобили Tesla 3 в два раза дешевле их цены

Крупнейший американский сервис проката автомобилей Hertz запустил любопытную акцию. Они рассылают своим клиентам следующее сообщение: «Понравился автомобиль, который вы взяли в прокат? Может быть, хотите его купить?». Речь идет об электромобилях Tesla 3, и источник сообщает, что по крайней мере одна из машин 2023 года выпуска с пробегом около 50 тысяч км продается за 17 913 долларов – новый автомобиль стоит в два раза дороже.

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Даже с учетом прокатной эксплуатации скидка более чем щедрая, ведь в целом все машины – в полном порядке, на гарантии. В чем же дело? Еще в июле прошлого года в New York Times появилась статья о том, что прокатные компании начали избавляться от электромобилей, на закупку которых в последние 2-3 года потратили миллионы долларов – потому что эксплуатация «электричек» оказалась сопряжена с ворохом проблем.

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Цены на ремонт – заоблачные, некоторые запчасти приходится подолгу ждать, в аэропортах не хватает зарядных терминалов, а клиенты, не готовые к динамике электрокара, чаще попадают в аварии, чем при использовании старых добрых «коптилок»... Помимо этого, все вышеописанное приводит к тому, что электромобили гораздо быстрее теряют в цене – и на вторичном рынке стоят гораздо дешевле ДВС-аналогов со сравнимыми пробегами. Как тебе такое, Илон Маск?

Источник: Jalopnik

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
05.01.2025 
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Автопилот суперский, управляется отлично
Недостатки:
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Комментарий:
Себе всё равно возьму, но в лизинг.
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