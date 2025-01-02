Пенсионеры назвали самые любимые направления в новогодние праздники

Москва и Сочи стали самыми популярными направлениями у пенсионеров на Новый год

По данным аналитиков сервиса путешествий «Туту» и НПФ «Будущее», наиболее востребованными направлениями для путешествий среди людей старше 60 лет в этом году стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Москва стала абсолютным лидером среди направлений для путешествий пенсионеров. Около 21% от общего числа путешественников в этой возрастной категории планируют провести новогодние праздники именно в столице.

На втором месте по популярности среди пенсионеров находится Санкт-Петербург, куда намерены отправиться 11% путешественников.

Сочи, с его мягким климатом и курортной атмосферой, привлекает 8% пенсионеров. Это направление особенно популярно среди тех, кто хочет провести праздники в более теплой обстановке.

Помимо трех лидеров, пенсионеры также рассматривают поездки в Минеральные Воды (5%), Калининград (4%), Екатеринбург (2%) и Тюмень (2%).

Среди самых востребованных новогодних ж/д направлений, путешествия на поезде в зимние праздники возрастные россияне чаще всего планируют также в Москву (26%) и Санкт-Петербург (10%). В рейтинг популярных ж/д направлений вошли Ростов-на-Дону (3%), Краснодар (3%), Симферополь (2%), Екатеринбург (2%) и Адлер (2%).

Автобусные маршруты также пользуются популярностью. Санкт-Петербург и Москва занимают первые места среди автобусных направлений, а также отмечаются поездки в Ростов-на-Дону и Великий Новгород. Интересно, что 7% пенсионеров планируют поездки за границу, в частности, в Минск.

Для путешествий российские пенсионеры планируют использовать разные источники дохода, в том числе не только страховые пенсии, но и выплаты от негосударственных пенсионных фондов. Согласно данным экспертов НПФ, «Будущее», изучившим аналитические выводы Банка России, только за девять месяцев этого года негосударственные пенсионные фонды перечислили в общей сложности своим клиентам выплаты на сумму в 81 млрд рублей. Речь идет о выплатах в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

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Источник: Известия