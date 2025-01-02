В отелях этих городов вы отдохнете максимально комфортно: свежая статистика

OneTwoTrip: россияне считают отели Калининграда лучшими в стране

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал данные о лучших городах с гостиницами в России, и Калининград занял в этом списке первое место.

Согласно исследованию, проведенному OneTwoTrip, Калининград стал городом с самыми высокими оценками отелей в 2024 году. Средний балл гостиниц в этом городе составил впечатляющие 9,29 из 10.

На втором месте в рейтинге расположился Эсто-Садок с оценкой 9,15. Этот курортный город, известный своими горнолыжными трассами и развитой инфраструктурой, привлекает туристов не только зимой, но и летом. Гостиницы Эсто-Садка предлагают широкий спектр услуг, включая спа-процедуры и активные виды отдыха, что делает его идеальным местом для семейного отдыха и романтических поездок.

Тройку лидеров замыкает Зеленоградск с оценкой 9,10. Этот небольшой город на побережье Балтийского моря славится своими чистыми пляжами и уютной атмосферой. Отели Зеленоградска предлагают своим гостям комфортные номера и возможность насладиться морским отдыхом, а также посетить местные достопримечательности, такие как Куршская коса.

В топ-10 городов с лучшими отелями также вошли Смоленск (8,97), Псков (8,95), Ижевск (8,91), Великий Новгород (8,90), Ставрополь (8,89), Владикавказ (8,84) и Пятигорск (8,76).

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Источник: Известия