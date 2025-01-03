Из России в Дубай можно будет долететь напрямую

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Авиакомпания Air Arabia в 2025 году запустит прямые рейсы из Сочи в Шарджу

Air Arabia, ведущий лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки, анонсировал запуск прямых рейсов между Сочи и Шарджей начиная с 27 июня 2025 года.

Трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам – современные Airbus A320 и A321 neo-LR авиакомпании Air Arabia будут преодолевать расстояние между Сочи и Шарджей.

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Открытие нового маршрута – стратегически важный шаг для Air Arabia, который, по словам генерального директора Air Arabia Group Аделя Аль Али, «расширит наше присутствие в России и укрепит связи между ОАЭ и Россией». Действительно, Россия – приоритетное направление для авиакомпании, и Сочи станет уже шестым городом в ее российской маршрутной сети, присоединившись к Москве, Казани, Екатеринбургу, Уфе и Самаре.

Стоит отметить, что Air Arabia уже осуществляет перелеты в Россию и из других эмиратов, предлагая рейсы из Москвы в Рас-эль-Хайму и Абу-Даби, а также из Екатеринбурга в Абу-Даби.

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Популярность ОАЭ среди российских туристов неуклонно растет, и, как отмечает Алексей Старостин, генеральный директор управляющей компании «Аэродинамика» (управляет аэропортами в Сочи, Краснодаре и Анапе), эта страна прочно входит в топ-5 самых востребованных направлений.

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Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 187
03.01.2025 
Фото:Wikimedia
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