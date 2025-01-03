Экономика этой страны в упадке: ее власти хотят возвращения туристов из России

Доминиканская Республика хочет восстановить прежний уровень турпотока из РФ

Министр финансов Доминиканской Республики Хочи Висенте в недавнем интервью выразил надежду на восстановление прежнего уровня туристического потока из России.

Эта тема становится особенно актуальной на фоне текущих геополитических событий, которые существенно повлияли на международный туризм.

До начала конфликта на Украине Доминиканская Республика была одним из самых популярных направлений для российских туристов. В 2021 году страну посетило около 183,7 тыс. человек из России, что сделало её одним из основных поставщиков туристов в эту солнечную страну. Мягкий климат, прекрасные пляжи и разнообразие курортов привлекали россиян, стремящихся к отдыху на тропических островах.

Однако с началом конфликта ситуация изменилась. В 2024 году количество российских туристов, посещающих Доминикану, сократилось почти в десять раз. Это резкое падение стало серьезным ударом для экономики страны, которая во многом зависит от туризма.

Хочи Висенте отметил, что восстановление туристического потока возможно только при условии прекращения конфликта на Украине. Действительно, политическая нестабильность и санкции, введенные против России, создают значительные барьеры для путешествий. Многие россияне сталкиваются с трудностями при планировании поездок за границу, что негативно сказывается на спросе на туристические услуги в Доминикане.

Кроме того, необходимо учитывать изменения в мировой туристической отрасли. Пандемия COVID-19 уже привела к трансформациям в привычках путешественников, и текущие события лишь усилили эти изменения. Россияне всё чаще выбирают более близкие и доступные направления, что также влияет на спрос на дальние поездки.

Несмотря на сложные обстоятельства, министр финансов остаётся оптимистом. Он подчеркивает, что Доминиканская Республика заинтересована в восстановлении прежнего уровня туризма из России.

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Источник: Известия