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Планируете автотур с семьей на Новый год? Поездка на этой машине удивит комфортом

Вместе с Jetta путешествие в новогодние праздники будет комфортным и безопасным

Новогодние каникулы – это период не только времяпрепровождения с семьей, но и путешествий. Для тех, кто хочет отдохнуть от повседневных забот в дальней поездке на машине, отлично подойдут автомобили марки Jetta.

Вне зависимости от модели, они сочетают в себе комфорт и безопасность. Автомобили марки Jetta, среди которых седан VA3, а также кроссоверы VS5 и VS7, отличаются также практичностью, что делает их прекрасным вариантом для путешествий всей семьей.

Jetta VS5 и Jetta VS7
Jetta VS5 и Jetta VS7

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«Это замечательный вариант, чтобы сделать новогодние праздники яркими и запоминающимися для всех. В арсенале автомобилей JETTA есть все необходимое, начиная от просторных салонов с продуманной эргономикой и заканчивая производительными и в то же время экономичными моторами, что особенно заметно при поездках по загородным трассам», – рассказали в пресс-службе бренда.

Каждая модель оснащена большим количеством различных систем безопасности, в том числе крепежами Isofix – они позволяют без усилий установить детское кресло. Примечательно, что у всех моделей Jetta очень вместительный багажник, благодаря этому можно вместить все, что понадобится в поездке.

В новогодние праздники лучше ограничиться короткими, но богатыми на впечатления маршрутами. К примеру, в окрестностях Подмосковья есть немало городков, знаменитых историческим наследием. Особое место среди них занимает Коломна. Это один из самых древних населенных пунктов Подмосковья, впервые упоминание о нем появилось в летописях 1177 года.

Наслаждаясь прогулкой по Коломенскому кремлю, можно купить знаменитой пастилы или калачей. Кроме кремля можно увидеть многочисленные архитектурные памятники старины. Также на автомобиле Jetta можно отправиться в Сергиев Посад. Это единственный город Подмосковья, включенный в состав Золотого кольца. А его основной достопримечательностью является Троице-Сергиева лавра – она признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ансамбль монастыря состоит из главных ворот с надвратным храмом Иоанна Предтечи, собора Успения Богородицы, Троицкой церкви – ее расписывал сам Андрей Рублев и его сподвижник Даниил Черный. В городе есть музей-заповедник с огромным собранием предметов прикладного и изобразительного искусства, коллекции народных костюмов, изделий из дерева и металла работы русских мастеров.

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Кроме Коломны и Сергиева Посада можно отправиться в Зарайск и посмотреть на кремль с четырьмя воротами и семью башнями. Это небольшое фортификационное сооружение 1531 года постройки сохранилось до наших дней практически в первозданном виде. Кроме музеев и ремесленных мастерских гости могут прогуляться по городскому ансамблю со старинными торговыми рядами, древними храмами, а также промышленными и гражданскими зданиями постройки XVIII-XX веков.

Источник: пресс-служба Jetta

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Светлана Тарасенко
Фото:Jetta
Количество просмотров 20
30.12.2024 
Фото:Jetta
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