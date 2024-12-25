На ввоз зарубежной сельхозтехники для аграриев сформируют точечные квоты

Кабмин анонсировал поэтапную индексацию утильсбора сельхозтехники с 2025 года

Правительство РФ согласовало поэтапную шкалу индексации утильсбора на определенные виды сельхозтехники. О введении с 1 января 2025 года в России долгосрочной шкалы индексации утильсбора сообщили в Минпромторге.

«Принято решение о введении долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники. Постановление правительства Российской Федерации вступит в силу с 1 января 2025 года», – говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о том, что действующие коэффициенты проиндексируют с 1 января, за исключением сельскохозяйственных тракторов мощность до 340 л.с. Затем с 2026 по 2030 годы коэффициенты будут индексироваться на 15% ежегодно. В Минпромторге напомнили, что утильсбор уплачивается и производителями, и импортерами спецтехники. Корректировка коэффициентов затронет только производимые на территории России и Белоруссии виды серийной техники.

«На данный момент это колесные тракторы, гусеничные сельскохозяйственные тракторы, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели и косилки», – уточнили в министерстве.

Планируется, что Минпромторг и Минсельхоз совместно каждый год будут точечно формировать квоты на ввоз зарубежной сельхозтехники в случаях, когда отечественные и белорусские предприятия не смогут в полной мере удовлетворить потребности аграриев. Утильсбор при этом будет уплачиваться по коэффициентам 2024 года.

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Источник: tass.ru