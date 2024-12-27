Электромобили стали причиной затора на греческом курорте Арахова

В Греции образовалась огромная пробка из-за заглохших на морозе электромобилей

В районе греческого горнолыжного курорта Арахова образовалась многокилометровая пробка из-за поломок электромобилей, вызванных низкими температурами, сообщила местная полиция.

25 декабря, в день Рождества, многие жители направились в Арахову, расположенную недалеко от Дельф, но к вечеру возникла пятикилометровая пробка из-за остановившихся на дороге автомобилей.

Морозы вызвали технические сбои у ряда электромобилей, которые не смогли продолжить движение после возвращения с курорта. Проблему усугубило отсутствие цепей противоскольжения у многих машин, несмотря на снегопад. Полиция считает причиной затора именно электромобили.

В Арахове полиция проводит проверки водителей, чтобы убедиться в наличии цепей противоскольжения или аналогичных средств. С 24 декабря все автомобили в этом регионе обязаны быть оснащены такими устройствами, если у них нет зимних шин, в противном случае грозит штраф в 80 евро.

Греческие власти активно продвигают использование электромобилей с 2020 года, предлагая различные стимулы. С 2026 года в Афинах и Салониках все новые такси и треть автомобилей для аренды будут на электрической тяге. С 2030 года в Греции запретят продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Однако владельцы электромобилей сталкиваются с проблемами на островах, где на паромы не пускают машины с полностью заряженными батареями, а на большинстве средних и малых островов не хватает зарядных станций.

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Источник: РИА Новости