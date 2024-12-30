Как выбрать электромобиль для сурового российского климата? Советы эксперта

Эксперт Мазов перечислил особенности выбора электромобиля для эксплуатации в РФ

Электромобили уверенно входят в жизнь российских автолюбителей, но суровый климат нашей страны вносит свои коррективы в выбор этой техники. 50 000 электрокаров уже зарегистрировано в России, и эта цифра постоянно растет. Однако просто купить электромобиль – это лишь половина дела. Правильный выбор, учитывающий специфику российских условий, гарантирует комфорт и эффективность эксплуатации.

Среди лидеров российского рынка электромобилей – Nissan Leaf (около 15 000 единиц), китайский Zeekr 001, американская Tesla Model 3 и отечественный Evolute i-PRO.

Nissan Leaf зарекомендовал себя как надежный и относительно доступный вариант, но его характеристики могут быть недостаточными для самых холодных регионов. Tesla Model 3 предлагает передовые технологии и высокую производительность, но цена существенно выше. Zeekr 001 представляет собой интересный вариант от китайского производителя, а Evolute i-PRO – попытка создать конкурентоспособный электромобиль отечественного производства.

Один из самых важных аспектов – зарядка. Разнообразие разъемов (GB/T, Type 1, Type 2, CCS Combo 2, CHAdeMO, NACS) может превратиться в настоящую головоломку. Большинство российских зарядных станций оборудованы разъемами Type 2, поэтому, по совету главы сети зарядных станций Artis Владислава Мазова, рекомендуется приобрести адаптеры для наиболее распространенных типов.

Российские климатические условия – это серьезный фактор, влияющий на эксплуатационные характеристики электромобиля. Оптимальная температура для работы электрокара – около 20 градусов тепла. Экстремальные температуры значительно снижают запас хода и скорость зарядки.

Жара выше 35 градусов может привести к перегреву батареи, если система охлаждения не справляется с нагрузкой. В таких случаях эксперты рекомендуют избегать длительных поездок на высоких скоростях и использовать кондиционер умеренно. А мороз значительно сокращает запас хода. Подогрев салона и сидений потребляет много энергии, что еще больше снижает пробег на одном заряде.

Владислав Мазов добавил, что одну из главных ролей при покупке электрокара играет его цена. И с ростом утилизационного сбора на новые электрокары с 1 января 2025 года с 32,6 тыс. до 667,4 тыс. рублей эксперт ожидает роста спроса на подержанные электромобили. Самым доступным электрокаром на сегодняшний день он называет именно Nissan Leaf, который без пробега стоит около 1,5 млн рублей, а на вторичке – от 300 тыс. рублей.

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Источник: Известия