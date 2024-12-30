Популярность этих направлений для путешествий среди россиян резко выросла в 2024 году

OneTwoTrip: интерес к Китаю и Японии сильнее всего вырос у россиян в 2024 году

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, анализирующего отельные бронирования, Азия уверенно завоевывает все больше сердец российских туристов. Наиболее впечатляющие результаты продемонстрировали Китай и Япония – страны, которые буквально штурмом взяли туристический рынок.

Если сравнивать с 2023 годом, количество россиян, посетивших Китай и Японию, в 2024 году увеличилось в три раза! Это колоссальный скачок, который вывел эти страны в число лидеров среди зарубежных направлений. Доля бронирования отелей в Китае составила 4,1% от общего числа зарубежных заказов, в Японии – 2,5%. При этом средняя стоимость номера в китайских отелях составила 7000 рублей за ночь, а в японских – 11 000 рублей.

Помимо Китая и Японии, другие азиатские страны также показали значительный рост популярности. Южная Корея, привлекающая туристов своей современной инфраструктурой и богатой историей, удвоила количество посетителей из России. Ее доля в общем объеме бронирований достигла 2,1%, при средней стоимости номера в 9000 рублей за ночь.

Вьетнам, известный своими живописными пляжами и доступными ценами, также продемонстрировал двукратный рост спроса (1,8% доли бронирований, 3700 рублей за ночь). Филиппины, с их тропическими пейзажами и уникальной культурой, посещали на 29% чаще, чем в прошлом году (0,9% доли, 5500 рублей за ночь).

Несмотря на азиатский бум, традиционно популярные направления также показали положительную динамику. Узбекистан, привлекающий туристов своими историческими памятниками и гостеприимством, зафиксировал рост посещаемости на 43% (2,0% доли бронирований, 8000 рублей за ночь). Грузия, всегда популярная среди российских туристов благодаря доступным ценам и живописной природе, посещалась на 33% чаще (3,7% доли, 4500 рублей за ночь). Венгрия (0,7% доли, 9000 рублей за ночь) и Сербия (1,5% доли, 8000 рублей за ночь) также показали двукратный рост спроса. Марокко, с его экзотической атмосферой и уникальными ландшафтами, привлек на 50% больше туристов из России (0,5% доли, 11 000 рублей за ночь).

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Источник: Известия