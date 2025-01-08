На продажу выставлен очень странный электромобиль из 1980-х

Оригинальный электромобиль Electrek Uncar 1982 года продается за 6 тысяч долларов

Абсолютно неизвестный широкой публике американский электромобиль Electrek Uncar 1982 года выпуска продается в городе Сан-Диего в Южной Калифорнии. Он выпущен маленькой компанией Unique Mobility из Энглвуда, штат Колорадо, давно почившей в бозе.

Машина построена на базе узлов и агрегатов Chevrolet Monza, Volkswagen Golf I, Triumph TR4 и, вероятно, какой-то из моделей Mercury, о чем говорит лого на заднем стекле. Electrek Uncar имеет оригинальный, изготовленный вручную кузов из стекловолокна. Да, у него очень странные пропорции, но в крыше есть люк, а интерьер – из замши и кожи с белыми вставками.

В движение аппарат приводит электромотор постоянного тока мощностью 32 кВт – то есть около 43 л.с. Его питает литий-ионный аккумулятор емкостью 17,5 кВтч – по описанию, его хватает на 80-110 км. Максималка – около 110 км/ч.

Что до динамики, то до 50 км/ч машинка разгоняется примерно за 9 секунд, рапортуют покатавшиеся на раритете ютуберы. У машины 4-супенчатая МКП – не особо нужная, да и работающая с трудом. По всей видимости, «рудимент», оставшийся от силового агрегата одного из доноров. Довольно редкая для электромобилей особенность – кстати, такая же схема была у электрического УАЗа Spartan.

Автомобиль выставлен на продажу за 6 тысяч долларов. Не так дорого, если учесть, что в 1982-м его цена составляла 25 тысяч – с учетом инфляции, в сегодняшних деньгах это аж 109 тысяч «зеленых», отмечает источник. Крайне интересная штука, но для ежедневных зимних поездок в супермаркет из пригорода Иркутска подходит не очень хорошо. Наверное, ей лучше остаться в Южной Калифорнии.

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Источник: The Drive