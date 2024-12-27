Отечественный производитель беспилотных грузовиков расширит модельный ряд

«Эвокарго» в два раза нарастит мощности по выпуску беспилотных грузовиков

Отечественный производитель беспилотников «Эвокарго» намерен в 2025 году в два раза нарастить производство автономных электрогрузовиков и достичь 300 штук. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В 2025 году мы планируем масштабировать автопарк "Эвокарго" до 300 автономных грузовиков. Также мы работаем над расширением модельного ряда грузовиками с большей грузоподъемностью. Планируются новые модели грузовиков категорий N2 (до 12 тонн. – Прим. ред.) и N3 (более 12 тонн)», – уточнили в пресс-службе.

На текущий момент произведено более 150 грузовиков с полезной нагрузкой до 2 тонн. Кроме того, в «Эвокарго» намерены запустить новое производство не только в Москве, но и в России.

«Мы рассматриваем производственные площадки по всей России с целью масштабирования полного производственного цикла всего модельного ряда. Наши автономные электрогрузовики – это не просто существующая модель грузовика с установленным дорогостоящим оборудованием для автопилотирования, а автономные электрокары без кабин для водителя, спроектированные "с нуля"», – подчеркнули в компании.





Примечательно, что у транспорта отсутствуют классические рычаги управления: руль, педали и водительское место. Напомним, первый российский беспилотник EVO-1 от «Эвокарго» запустили в 2020 году.

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Источник: tass.ru