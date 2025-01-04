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Названы самые дорогие зимние поездки россиян в 2024 году

OneTwoTrip: Дубай и Москва стали самыми дорогими направлениями для россиян

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip поделился данными о самых дорогих отельных бронированиях, которые были совершены в этом месяце.

На первом месте по стоимости оказалась поездка в Дубай, где двое путешественников провели целых 26 дней в пятизвездочной гостинице. Общая сумма расходов составила 2 722 000 рублей, что делает это путешествие самым дорогим в декабре. В стоимость входили только завтраки.

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На втором месте расположился двухнедельный семейный отпуск на Бали. Трое взрослых и двое детей провели время в пятизвездочном отеле в Нуса-Дуа, потратив 2 662 000 рублей.

На третьем месте оказалась поездка на Мальдивы, где компания из четырех человек провела 10 дней, потратив 1 597 000 рублей.

Не обошлось и без дорогих поездок внутри страны. Один из путешественников потратил 1 650 000 рублей на шесть дней проживания в пятизвездочной гостинице в Москве. Примечательно, что в эту сумму не входило питание.

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Кроме того, компания из пяти человек провела 18 дней в пятизвездочном отеле столицы, потратив 568 000 рублей.

Третью строчку по стоимости заняла поездка в Эсто-Садок, где четверо человек провели 12 дней, открывая горнолыжный сезон. Проживание в гостевом доме категории «четыре звезды» обошлось им в 558 000 рублей.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 141
04.01.2025 
Фото:Unsplash
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