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Эксперты назвали самое популярное направление для выездного туризма у россиян

АТОР: Турция в очередной раз стала лидером в выездном туризме по итогам года

В ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что лидером выездного туризма в 2024 году, как и ожидалось, стала Турция.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью РИА Новости озвучил впечатляющие цифры: в 2024 году количество поездок россиян в Турцию достигло 7,5 миллионов.

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Турция предлагает отдыхающим все: от солнечных пляжей Анталии и живописных бухт Бодрума до исторических достопримечательностей Стамбула и горных пейзажей Каппадокии.

Однако Турция не единственная страна, привлекающая российских туристов. На второе место, по прогнозам АТОР, выйдет Таиланд, с ожидаемым числом поездок около 1,5 миллионов.

Замкнут тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты: Дубай, как ожидается, покажет результат около 1,3 миллиона туристов из России.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 456
04.01.2025 
Фото:Unsplash
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