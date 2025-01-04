Эксперты назвали самое популярное направление для выездного туризма у россиян
В ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что лидером выездного туризма в 2024 году, как и ожидалось, стала Турция.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью РИА Новости озвучил впечатляющие цифры: в 2024 году количество поездок россиян в Турцию достигло 7,5 миллионов.
Турция предлагает отдыхающим все: от солнечных пляжей Анталии и живописных бухт Бодрума до исторических достопримечательностей Стамбула и горных пейзажей Каппадокии.
Однако Турция не единственная страна, привлекающая российских туристов. На второе место, по прогнозам АТОР, выйдет Таиланд, с ожидаемым числом поездок около 1,5 миллионов.
Замкнут тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты: Дубай, как ожидается, покажет результат около 1,3 миллиона туристов из России.
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Источник: РИА Новости