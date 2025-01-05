Ожидаемый в России кроссовер установил очередной рекорд

Exlantix ET преодолел подъем с уклоном 37,82° на ледяной трассе Big Air Shougang

Новый Exlantix ET задает новые стандарты не только в дизайне, но и в экстремальных возможностях. Этот кроссовер стал настоящей сенсацией, продемонстрировав свою исключительную проходимость на ледяной трассе «Big Air Shougang» в Пекине, где ему удалось преодолеть подъем с уклоном 37,82°.

Трасса «Big Air Shougang», известная как трамплин для соревнований по биг-эйру, представляет собой настоящий вызов для любого автомобиля. Сложный рельеф и низкий коэффициент трения в 0,2 делают эту трассу одной из самых трудных для проезда. Однако Exlantix ET с легкостью справился с этой задачей, продемонстрировав не только мощность, но и выдающееся сцепление с дорогой.

Восхождение Exlantix ET

Exlantix ET оснащен гибридной системой REEV (Range Extended Electric Vehicle), которая обеспечивает выходную мощность в 469 л.с. и крутящий момент в 634 Н·м. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды, что ставит его в ряд с лидерами в своем классе.

Важную роль в управлении и стабильности автомобиля играют интеллектуальные системы, такие как полный привод и система курсовой устойчивости (ESP). Эти технологии обеспечивают уверенное поведение на дороге, особенно в сложных условиях. Пневматическая подвеска IAS и система адаптивного управления амортизаторами CDC гарантируют комфортное передвижение по любым поверхностям – от гладкого асфальта до сложных внедорожных маршрутов.

Exlantix ET

Одной из ключевых особенностей Exlantix ET является система перераспределения тяги между осями, которая позволяет автомобилю адаптироваться к изменяющимся дорожным условиям.

Новинка ожидается и в России, продажи стартуют в первом квартале 2025 года.

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Источник: IXBT