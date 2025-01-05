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Немецкие бренды начали объединяться, чтобы выдержать конкуренцию в Китае

Mercedes-Benz и BMW построили более 100 зарядных станций Yianqi в Пекине

В последние годы Китай стал одним из самых динамично развивающихся рынков для электромобилей. С учетом растущей конкуренции, ведущие автопроизводители стремятся укрепить свои позиции, и объединение таких гигантов, как Mercedes-Benz и BMW, стало знаковым шагом в этой борьбе.

Совместное предприятие, созданное этими двумя брендами, Beijing Yianqi New Energy Technology, уже показало впечатляющие результаты, построив более 100 зарядных станций всего за два месяца.

Зарядные станции Beijing Yianqi New Energy Technology
Зарядные станции Beijing Yianqi New Energy Technology
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С момента открытия первой зарядной станции 24 октября 2024 года в Пекине компании активно развивают свою инфраструктуру. На данный момент сеть охватывает 16 провинций и 21 город Китая, предоставляя 116 зарядных станций и 768 мест для зарядки.

Зарядные станции, построенные в рамках этого проекта, оснащены современным оборудованием сплит-типа с максимальной мощностью 600 кВт и зарядным током до 800 А. Это позволяет значительно сократить время зарядки, что является важным фактором для пользователей электромобилей. Одной из особенностей новых зарядных станций является облегчённый зарядный пистолет, вес которого составляет всего 3,15 кг.

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Станции совместимы с автомобилями, соответствующими национальному стандарту 2015 года, что обеспечивает широкую доступность для различных моделей электромобилей. Они расположены преимущественно в коммерческих и деловых зонах, а также на крупных городских магистралях.

Партнеры не собираются останавливаться на достигнутом. В планах Mercedes-Benz и BMW увеличить сеть зарядных станций до 1000 в течение ближайших двух лет.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 422
05.01.2025 
Фото:Unsplash
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