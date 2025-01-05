Когда выгоднее всего отправиться на отдых? Анализ популярных зарубежных направлений

Эксперты АТОР перечислили самые выгодные периоды отдыха на популярных курортах

Ассоциация туроператоров России (АТОР), опираясь на данные системы бронирования «Слетать.ру», проанализировала динамику цен на пакетные туры по самым востребованным направлениям 2024 года.

Египет уверенно занимает лидирующие позиции в рейтинге бюджетных направлений для зимнего пляжного отдыха. Однако, как и ожидалось, цены сильно зависят от времени года. Самые выгодные предложения доступны в январе и феврале. Объясняется это усилением ветров и не самой комфортной температурой воды, что традиционно приводит к снижению стоимости туров. В эти месяцы ночь в отеле для двоих обойдется в среднем от 17,1 до 18,6 тысячи рублей.

В декабре, наоборот, цены значительно выше из-за новогодних праздников. Если вы хотите комфортное теплое море, то лучше планировать поездку в июне – именно тогда цены минимальны. Самыми дорогими месяцами в Египте оказались октябрь (около 30 тысяч рублей за ночь на двоих), май и ноябрь.

Таиланд также предлагает привлекательные варианты для бюджетного отдыха, особенно в сентябре, августе и июне. В эти месяцы стоимость ночи в туре для двоих составляет около 16 тысяч рублей. Однако зимние месяцы, в частности январь, характеризуются пиком цен – до 25,5 тысячи рублей за ночь.

Турция, как всегда, популярна среди туристов. Самые доступные цены предлагаются в феврале и марте, около 17,2 тысячи рублей за ночь для двоих. Однако любителям летнего отдыха следует быть готовыми к значительно более высоким расценкам. Июль – самый дорогой месяц в пляжном сезоне Турции, средняя цена ночи на треть выше, чем в июне, и даже на 20% дороже, чем в августе.

ОАЭ традиционно относятся к дорогим направлениям. В 2024 году самым дорогим месяцем стал ноябрь, когда средняя стоимость ночи в туре для двоих достигала около 41,1 тысячи рублей.

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Источник: Известия