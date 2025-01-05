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Интерьер Avatr 11
5 января
Смешной транспортный налог за 578 л.с.: в Россию приехал необычный электрокар
Avatr раскрыл спецификации модели Avatr 11 для...

Смешной транспортный налог за 578 л.с.: в Россию приехал необычный электрокар

Avatr раскрыл спецификации модели Avatr 11 для рынка России

Российский рынок электромобилей пополнился ярким представителем – Avatr 11, люксовым кроссовером от китайского бренда Avatr.

Avatr 11 – это воплощение спортивной элегантности и технологического превосходства. Заявленная суммарная мощность двухмоторной версии достигает внушительных 578 л.с., что обеспечивает феноменальную динамику разгона до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Avatr 11
Avatr 11
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Заднеприводная модификация оснащена 313-сильным электромотором, а полноприводная версия дополнительно получает еще один электромотор на передней оси мощностью 265 л.с.

В основе Avatr 11 лежит батарея емкостью 116 кВт·ч, обеспечивающая заявленный запас хода до 625 км на одном заряде. И, что особенно приятно, благодаря специфике расчета налога для электромобилей по 30-минутной мощности, транспортный налог для этого мощного кроссовера составит всего 5250 рублей в год.

Интерьер Avatr 11
Интерьер Avatr 11

В оснащение входят тормозная система фирмы Brembo, двери с электроприводом открытия/закрытия и автоматическими доводчиками, электрорегулировка рулевого колеса в четырех направлениях, электроприводы водительского и пассажирского сидений с настройками в 12 направлениях, кресло-оттоманка с электрорегулировкой в двух направлениях, премиальная аудиосистема Meridian с 25 динамиками, вентиляция и массаж сидений переднего и заднего ряда, штатный видеорегистратор и интеллектуальный адаптивный круиз-контроль.

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Avatr 11 имеет внушительные габариты: 4880 x 1970 x 1601 мм при колесной базе 2975 мм. На российском рынке он будет доступен в версиях с 4 и 5 местами. И, пожалуй, самое главное преимущество Avatr 11 – это его уникальная 8-летняя заводская гарантия. Гарантия распространяется на автомобили, приобретенные у официальных дилеров Avatr в России.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Avatr
Количество просмотров 10
05.01.2025 
Фото:Avatr
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