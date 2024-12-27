В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту

Хуснуллин: запущено строительство транспортной развязки на М-11 «Нева» к Пулково

Дан старт строительству транспортной развязки к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на 681-м км федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что правительство РФ уделяет пристальное внимание повышению транспортной доступности российских регионов. При развитии транспортной инфраструктуры важно увязать все автодороги в единую сеть, поездки по которой будут гарантированно безопасны и комфортны для водителей и пассажиров.

«Для этого мы реализуем масштабные дорожные проекты. Все они направлены на увеличение пропускной способности трасс и сокращение времени в пути. Так, по поручению Президента стартовало строительство новой подъездной автомобильной дороги к аэропорту Пулково, которая берёт начало на 681-м км трассы М-11 “Нева„, далее пересекает Пулковское шоссе и примыкает непосредственно к въезду в аэропорт», – уточнил заместитель председателя правительства.

По словам Хуснуллина, благодаря реализации проекта будет создан альтернативный маршрут к воздушной гавани с использованием скоростной трассы. Протяженность дороги вместе со всеми съездами на пересечении М-11 «Нева» и Пулковского шоссе составит 5,5 км, подчеркнул вице-премьер.

Таким образом, растущий пассажиропоток к аэропорту Пулково обеспечат качественной и безопасной инфраструктурой, а реализация проекта внесет значительный вклад в повышение транспортной доступности Петербурга и Ленобласти.

Открыть движение по новому маршруту планируется в конце 2026 года.

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Источник: government.ru