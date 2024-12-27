Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет
27 декабря
Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет
Магнит Маркет и CarClick запустили продажи...
Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
27 декабря
Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
Nissan, Honda и Mitsubishi ведут переговоры о...
В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту
27 декабря
В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту
Хуснуллин: запущено строительство транспортной...

В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту

Хуснуллин: запущено строительство транспортной развязки на М-11 «Нева» к Пулково

Дан старт строительству транспортной развязки к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на 681-м км федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что правительство РФ уделяет пристальное внимание повышению транспортной доступности российских регионов. При развитии транспортной инфраструктуры важно увязать все автодороги в единую сеть, поездки по которой будут гарантированно безопасны и комфортны для водителей и пассажиров.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы
«Для этого мы реализуем масштабные дорожные проекты. Все они направлены на увеличение пропускной способности трасс и сокращение времени в пути. Так, по поручению Президента стартовало строительство новой подъездной автомобильной дороги к аэропорту Пулково, которая берёт начало на 681-м км трассы М-11 “Нева„, далее пересекает Пулковское шоссе и примыкает непосредственно к въезду в аэропорт», – уточнил заместитель председателя правительства.

По словам Хуснуллина, благодаря реализации проекта будет создан альтернативный маршрут к воздушной гавани с использованием скоростной трассы. Протяженность дороги вместе со всеми съездами на пересечении М-11 «Нева» и Пулковского шоссе составит 5,5 км, подчеркнул вице-премьер.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Таким образом, растущий пассажиропоток к аэропорту Пулково обеспечат качественной и безопасной инфраструктурой, а реализация проекта внесет значительный вклад в повышение транспортной доступности Петербурга и Ленобласти.

Открыть движение по новому маршруту планируется в конце 2026 года.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: government.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 5
27.12.2024 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
-1