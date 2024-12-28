Хакерская атака поставила под удар владельцев электрокаров в Европе

Неизвестные хакеры слили в Сеть данные более 800 тысяч владельцев электрокаров

Личные данные почти 800 тысяч владельцев электрокаров в Европе утекли в Сеть в открытый доступ из-за хакерской атаки на облачное хранилище Amazon, об этом пишут зарубежные таблоиды со ссылкой на источники.

«Массив данных в размере нескольких терабайт, касающийся приблизительно 800 тысяч электромобилей, несколько месяцев был незащищен и доступен в облачном хранилище Amazon. Затронуты автомобили марок VW, Seat, Audi и Skoda в Германии, Европе и других частях света», – пишут таблоиды.

Отмечается, что причиной утечки стала ошибка компании-разработчика ПО Cariad – «дочки» автопроизводителя Volkswagen. Хакеры на протяжении нескольких месяцев имели доступ к данным электромобилей, включая их профили передвижения и мест парковки.

Большинство зарегистрированных случаев (примерно 300 тыс. пользователей) утечки зафиксировано в Германии. В числе подозреваемых даже представители иностранных разведывательных спецслужб.

Ранее хакеры из группы Massgrave взломали систему лицензирования Microsoft. Доступ к файлам позволяет активировать практически все версии Windows и Microsoft Office, включая корпоративные лицензии с расширенными обновлениями безопасности (ESU).

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Источник: cybersecuritynews.com