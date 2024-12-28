Дисконт в полмиллиона на новые машины — автопроизводитель объявил скидки

Бренд Evolute обновил прайсы и предлагает скидки покупателям до 540 тысяч рублей

Отечественная марка Evolute анонсировала новогодние скидки до 540 тысяч рублей на электромобили. О прямой выгоде от производителя стало известно из обновленных прайс-листов автопроизводителя.

«Так, прямая скидка на электрический седан Evolute i-Pro выросла на 75 тыс. рублей и теперь составляет 375 тыс. рублей. На электрокроссоверы дисконт также подскочил: на i-Joy – до 1 млн 320 тыс. рублей (+425 тыс. рублей), на i-Sky – до 1 млн 745 тыс. рублей (+540 тыс. рублей), а на i-Jet – до 1 млн 245 тыс. рублей (+390 тыс. рублей)», – говорится в сообщении.

Таким образом, цены снижены практически на весь модельный ряд, кроме гибридного кроссовера i-Space. Суммы варьируются в ценовом диапазоне 75-540 тысяч рублей. Другими словами, скидка составила от 2,9 до 14,5%.

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Источник: avtonovostidnya.ru