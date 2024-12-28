Авиаперевозчик на месяц отменил все рейсы в Москву — что случилось?

«Туркменские авиалинии» прекращают регулярные рейсы в Москву на месяц

Авиаперевозчик «Туркменские авиалинии» c 30 декабря 2024 года приостанавливает все полеты из Ашхабада в Москву на один месяц. Такое сообщение появилось на сайте авиакомпании.

«Уважаемые пассажиры! Уведомляем Вас о том, что авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены», – говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что всем пассажирам вернут деньги за приобретенные билеты на рейсы в полном объеме.

Напомним, последний раз «Туркменские авиалинии» приостанавливали полеты в Москву а августе 2023 года в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также с учетом оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов.

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Источник: turkmenistanairlines.tm