О, нет! Кажется, Subaru хочет испортить свою последнюю нормальную модель

Гибридный Subaru Forester нового поколения пойдет в производство в 2025 году

На самом деле нет, не хотят в Subaru ничего испортить, ведь легендарный Forester в своем предыдущем поколении уже был «испорчен» – и предлагался на европейском рынке с гибридной силовой установкой. Но вот для российских поклонников марки, как и для США, где новое поколение «Лесника» в гибридном варианте должно вскоре впервые появиться в продаже, это действительно новость.

Компания Subaru подтвердила, что Forester Hybrid появится в 2025 модельном году, а не в 2026-м, как предполагалось ранее. Почти одновременно с этим они раскрыли данные о гибридной силовой установке для грядущего «паркетника» Crosstrek Hybrid – а это значит, что Форестер наверняка получит ту же силовую установку.

Subaru Forester Sport

Согласно этим данным, это будет «последовательно-параллельный» гибрид, который в зависимости от ситуации может вращать колеса как электродвигателем, так и обычным ДВС. Впрочем, не совсем обычным: в Subaru говорят, что движок специально разработан для совместной работы с электромоторами, что бы это ни значило.

Самих же электромоторов у силовой установки два: один всегда работает как тяговый, а второй является мотор-генератором, установленным в корпусе коробки передач. В общем, схема мудреная, но в Subaru говорят, что она будет экономить топливо на 20% лучше, чем их нынешние гибриды... Уже хотите себе такой?

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Car and Driver