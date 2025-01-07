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О, нет! Кажется, Subaru хочет испортить свою последнюю нормальную модель

Гибридный Subaru Forester нового поколения пойдет в производство в 2025 году

На самом деле нет, не хотят в Subaru ничего испортить, ведь легендарный Forester в своем предыдущем поколении уже был «испорчен» – и предлагался на европейском рынке с гибридной силовой установкой. Но вот для российских поклонников марки, как и для США, где новое поколение «Лесника» в гибридном варианте должно вскоре впервые появиться в продаже, это действительно новость.

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Компания Subaru подтвердила, что Forester Hybrid появится в 2025 модельном году, а не в 2026-м, как предполагалось ранее. Почти одновременно с этим они раскрыли данные о гибридной силовой установке для грядущего «паркетника» Crosstrek Hybrid – а это значит, что Форестер наверняка получит ту же силовую установку.

Subaru Forester Sport
Subaru Forester Sport

Согласно этим данным, это будет «последовательно-параллельный» гибрид, который в зависимости от ситуации может вращать колеса как электродвигателем, так и обычным ДВС. Впрочем, не совсем обычным: в Subaru говорят, что движок специально разработан для совместной работы с электромоторами, что бы это ни значило.

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Самих же электромоторов у силовой установки два: один всегда работает как тяговый, а второй является мотор-генератором, установленным в корпусе коробки передач. В общем, схема мудреная, но в Subaru говорят, что она будет экономить топливо на 20% лучше, чем их нынешние гибриды... Уже хотите себе такой?

Источник: Car and Driver

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
07.01.2025 
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+19