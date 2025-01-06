У этой машины нет руля, как же ей управлять? Вы удивитесь

Робомобилем Tesla Cybercab можно управлять контроллером наподобие игрового

Tesla Cybercab, выставленная в музее Петерсена, обладает довольно интересной технологией управления – ее можно контролировать с помощью обычного игрового геймпада, подобного контроллеру от Xbox!

Tesla Cybercab

Вместо привычного водительского места и органов управления, Tesla Cybercab предлагает совершенно новый, революционный подход. Согласно информации AutoEvolution, подтвержденной источниками внутри музея, для управления автомобилем используется беспроводное соединение с компактным геймпадом.

Интерьер Tesla Cybercab

Этот контроллер, по сути, превращает Cybercab в гигантскую, высокотехнологичную игрушку. С его помощью водитель может управлять не только направлением движения (поворот колес), но и скоростью, используя виртуальные аналоги акселератора и тормоза.

Но самое поразительное заключается в том, что Cybercab можно управлять не только из салона (хотя салона в привычном понимании там и нет), но и дистанционно, находясь вне автомобиля!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: InsodeEVs