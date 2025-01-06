Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Дилеры возмутились новой стратегией продаж Volkswagen: а что скажут покупатели?

1200 дилеров требуют от Volkswagen отказаться от модели прямых продаж Scout

Volkswagen с его амбициозным проектом Scout, являющимся новым брендом премиальных электромобилей для бездорожья, оказались в центре скандала.

В Калифорнии около 1200 дилерских центров, объединившихся под эгидой Калифорнийской ассоциации дилеров новых автомобилей (CNCDA), объявили войну немецкому автогиганту. Причиной конфликта стали планы Volkswagen по реализации модели прямых продаж для Scout, минуя традиционную дилерскую сеть.

Прототип Scout Terra
Прототип Scout Terra
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Вместо Кулрея и Атласа – изучили новый кроссовер Джили

Суть претензий дилеров заключается в утверждении, что прямые продажи Scout нарушают транспортный кодекс Калифорнии. CNCDA настаивает на том, что Scout, будучи новым брендом под эгидой Volkswagen, является, по сути, филиалом основного производителя.

Согласно законам штата, производители автомобилей не имеют права конкурировать со своими собственными филиалами, используя их для прямой продажи или обслуживания транспортных средств. Прямые продажи Scout, по мнению дилеров, представляют собой явное нарушение этого законодательства.

Интерьер Scout Terra
Интерьер Scout Terra

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В письме, направленном в Volkswagen, ассоциация дилеров четко изложила свои аргументы. Они подчеркнули, что действия Volkswagen угрожают существованию тысяч рабочих мест в дилерских центрах, а также могут нанести серьезный удар по местной экономике, уменьшив налоговые поступления.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Scout
Количество просмотров 2630
06.01.2025 
Фото:Scout
Поделиться:
Оцените материал:
0