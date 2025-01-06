Дилеры возмутились новой стратегией продаж Volkswagen: а что скажут покупатели?

1200 дилеров требуют от Volkswagen отказаться от модели прямых продаж Scout

Volkswagen с его амбициозным проектом Scout, являющимся новым брендом премиальных электромобилей для бездорожья, оказались в центре скандала.

В Калифорнии около 1200 дилерских центров, объединившихся под эгидой Калифорнийской ассоциации дилеров новых автомобилей (CNCDA), объявили войну немецкому автогиганту. Причиной конфликта стали планы Volkswagen по реализации модели прямых продаж для Scout, минуя традиционную дилерскую сеть.

Прототип Scout Terra

Суть претензий дилеров заключается в утверждении, что прямые продажи Scout нарушают транспортный кодекс Калифорнии. CNCDA настаивает на том, что Scout, будучи новым брендом под эгидой Volkswagen, является, по сути, филиалом основного производителя.

Согласно законам штата, производители автомобилей не имеют права конкурировать со своими собственными филиалами, используя их для прямой продажи или обслуживания транспортных средств. Прямые продажи Scout, по мнению дилеров, представляют собой явное нарушение этого законодательства.

Интерьер Scout Terra

В письме, направленном в Volkswagen, ассоциация дилеров четко изложила свои аргументы. Они подчеркнули, что действия Volkswagen угрожают существованию тысяч рабочих мест в дилерских центрах, а также могут нанести серьезный удар по местной экономике, уменьшив налоговые поступления.

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Источник: Carscoops