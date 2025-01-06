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В 2025 году в России появятся новые отечественные электромобили: подробности о планах

Evolute рассказал о планах по локализации и выпуску новых моделей на 2025 год

Российский рынок электромобилей готовится к серьезному обновлению. Бренд Evolute, совместное предприятие «Моторинвест» и Dongfeng, обещает в 2025 году представить новые модели, фокусируясь на критически важном аспекте – максимальной локализации производства.

Заявление пресс-службы Dongfeng о подготовке цеха сварки и окраски на заводе – это лишь верхушка айсберга. Повышение уровня локализации – это стратегическая задача, направленная на снижение зависимости от импортных комплектующих и укрепление позиций Evolute на российском рынке.

Evolute i-Space
Evolute i-Space
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Особое внимание уделяется локализации высокотехнологичных компонентов, таких как электромоторы и тяговые батареи. Партнерство с группой компаний «Итэлма» (включающей в себя САЭ) уже принесло первые результаты. Проведенные испытания с городским кроссовером Evolute i-Joy продемонстрировали готовность к серийному производству отечественных электромоторов и батарей.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

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Пока конкретные даты запуска новых моделей Evolute держатся в секрете, но сам факт активной работы над локализацией и подтверждение планов Dongfeng на дальнейшее развитие бренда в России говорят о серьезных намерениях. Можно предположить, что новые модели будут отличаться не только обновленным дизайном, но и улучшенными характеристиками.

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Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Evolute
Количество просмотров 475
06.01.2025 
Фото:Evolute
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