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В отелях России введут невозвратные тарифы: чем это обернется для туристов?

В РФ во второй половине 2025 введут невозвратные тарифы на бронирование в отелях

Министерство экономического развития РФ анонсировало законопроект, который может ввести невозвратные тарифы на бронирование отелей с середины 2025 года.

Законопроект предполагает введение параллельной системы бронирования: наряду с уже существующими возвратными тарифами, позволяющими вернуть полную стоимость бронирования при отмене, появятся невозвратные.

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Ключевое отличие – невозвратность предоплаты в случае отказа от проживания. Однако, Минэкономразвития подчеркивает, что это не означает полного отсутствия защиты прав потребителей.

Основная цель введения невозвратных тарифов – предложить туристам более гибкий и экономически выгодный выбор. Ожидается, что отели смогут предлагать более низкие цены на бронирование по невозвратному тарифу, поскольку снижается риск финансовых потерь в случае отмены бронирования со стороны гостя.

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Это особенно актуально для туристов, уверенных в своих планах и не боящихся рисковать небольшой экономией ради более низкой стоимости проживания.

При этом потребителям сохранят возможность вернуть предоплату, если поездка отменится из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 293
07.01.2025 
Фото:Unsplash
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