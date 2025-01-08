В России скоро появится недорогой полноприводный внедорожник от популярного бренда

Chery рассматривает возможность запуска продаж кроссовера iCar 03 в России

Российский рынок автомобилей с нетерпением ожидает новинок от Chery. Компания, уже завоевавшая определенную популярность своими доступными и качественными машинами, готовится к серьезному расширению своего присутствия.

Главной интригой остается судьба электрокроссовера iCar 03, который обещает стать настоящим хитом благодаря сочетанию низкой цены и богатого оснащения.

Chery iCar 03

В Китае iCar 03 уже продается и предлагает покупателям впечатляющий набор характеристик за относительно небольшие деньги. Базовая полноприводная электрическая версия с запасом хода 400 км стоит всего 15 000 долларов (что эквивалентно примерно 1 100 000 рублей по текущему курсу, однако окончательная цена в России будет зависеть от таможенных пошлин, налогов и маржинальности дилера).

Это делает его потенциально самым доступным электромобилем на российском рынке с такими характеристиками. Более дорогая комплектация, оснащенная системой беспилотного вождения DJI Smart Driving L2++, обойдется примерно в 23 400 долларов (около 1 700 000 рублей).

За сравнительно небольшую сумму покупатель получит не только экономичный электромобиль с хорошей динамикой (разгон до 100 км/ч за 6,5 секунды, мощность 280 л.с., крутящий момент 279 Н·м.) но и автомобиль с системой умного вождения DJI Smart Driving L2++,а также аудиосистему Yanfei Lishi с улучшенными динамиками, 64-цветную окружающую подсветку салона, передние и боковые подушки безопасности, электропривод пассажирского сиденья, подогрев передних сидений, подогрев руля и память водительского сиденья.

Интерьер Chery iCar 03

Однако, Chery пока не подтверждает дату выхода iCar 03 на российский рынок. Тем не менее, нас ждут обновленный Tiggo 7 Pro, как уже сообщалось, новые версии Arrizo 8, Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 Pro Max.

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Источник: Autonews