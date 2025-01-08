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В России набирает популярность новый приятный вид туризма

Эксперт Звягинцева: хилинг-туризм сочетает в себе путешествие и оздоровление

Современный мир требует от нас всё больше, оставляя мало времени на себя и собственное здоровье. Непрерывный поток информации, стресс на работе и дома – все это приводит к эмоциональному выгоранию и физическому истощению.

В ответ на этот запрос возник новый тренд в туристической индустрии – хилинг-туризм, представляющий собой гармоничное сочетание путешествий и оздоровления. Это не просто отдых на пляже или экскурсионная программа, это целенаправленная работа над собой, направленная на восстановление физического и психического равновесия.

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По словам Майи Звягинцевой, руководителя wellness-направления сети отелей Green Flow, хилинг-туризм быстро завоевывает популярность. И это не удивительно. Его привлекательность обусловлена комплексным подходом к отдыху и оздоровлению, который принципиально отличается от традиционных способов релаксации.

Ключевое отличие хилинг-туров заключается в их целенаправленности. Это не просто бездумное лежание на пляже, а активное участие в программах, направленных на улучшение физического и психического состояния. В программу данного вида отдыха часто включают медитации, звукотерапию и работу с дыханием, что помогает снизить стресс. Кроме того, хилинг предполагает контакт с природой, а также умеренные физические нагрузки – туристы могут заняться йогой и пилатесом.

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«Хилинг завоевывает популярность среди современных городских жителей, уставших от темпа жизни и хронического стресса. По внутренней статистике Green Flow, прежде всего он привлекает предпринимателей и специалистов, которые ищут глубокий отдых без потери времени на «ничегонеделание», – пояснила эксперт, добавив, что направление также популярно среди женщин от 30 до 50 лет, пар и групп друзей.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 374
08.01.2025 
Фото:Unsplash
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